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Газзаев: Гуарирапа и Койта - два трансферных просчета. Стоит искать более качественных игроков

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил летние приобретения "армейцев" - нападающих Секу Койты и Сауля Гуарирапы.
Фото: ПФК ЦСКА
- К сожалению, пока ни один, ни второй не показывают той игры, которой от них ждали. На сегодняшний день это два трансферных просчета. Для того чтобы бороться хотя бы за призовую тройку, не говоря уже о чемпионстве, стоит искать более качественных игроков.

Нападающие Секу Койта и Сауль Гуарирапа пополнили состав московского ЦСКА в минувшее летнее трансферное окно. Койта перешел из австрийского "РБ Зальцбург" в качестве свободного агента. 25-летний малиец принял участие за российскую команду в 20 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Гуарирапа был арендован столичным клубом у "Сочи" до конца сезона. 22-летний венесуэльский форвард провел за "армейцев" 24 игры и записал на свой счет 1+3 по системе гол плюс пас.

Источник: "СЭ"

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