"Сейчас чемпионскую игру показывает только одна команда в лиге - это "Спартак". Реально выносят всех, играют мощно, красиво и практически без слабых мест. Мне очень нравится. Фантастика!" - цитирует Пименова "РБ Спорт".
На финишном отрезке осенней части чемпионата России московский "Спартак" одержал 7 побед в 8 матчах, шесть из них - подряд. Команда Деяна Станковича забила за этот период 22 мяча, а пропустила всего 5. Таким образом красно-белые поднялись в турнирной таблице российской Премьер-лиги на третью строчку. В активе москвичей 37 очков, что на два меньше, чем у лидирующих "Краснодара" и "Зенита".
Пименов: чемпионскую игру в РПЛ показывает только одна команда
Экс-футболист Руслан Пименов высоко оценил игру столичного "Спартака" в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"