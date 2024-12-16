"Нет, к нам Погба не поедет. А что ему делать в России? Какой смысл? Зарабатывать деньги лучше в Саудовскую Аравию ехать. Конате в Саудовской Аравии хоть и не на первых ролях, но зарабатывает, я думаю, больше, чем Глушенков и Соболев в "Зените", — приводит слова Селюка "Чемпионат" со ссылкой на эфир спортивного радио "Движение".
В настоящее время чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба дисквалифицирован до 11 марта 2025 года из-за нарушения антидопинговых правил. А с 30 ноября 2024 года прекратилось действие его контракта с итальянским "Ювентусом". При этом Ари после свое назначения на должность спортивного директора в московском "Торпедо" заявил о возможности приглашения французского 31-летнего футболиста в команду "автозаводцев".
Помимо "Ювентуса", Поль Погба в своей карьере выступал в составе английского "Манчестер Юнайтед".
Селюк: Погба лучше ехать в Саудовскую Аравию - там зарабатывают больше, чем Глушенков и Соболев в "Зените"
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о возможности подписания французским полузащитником Полем Погба контракта с каким-либо клубом Российской Премьер-лиги.
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