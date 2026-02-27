Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
17:00
УралНе начат
КАМАЗ
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Геркус оценил уровень сборной Никарагуа

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о предстоящем матче сборной России с Никарагуа.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Геркуса, Никарагуа - не самый именитый соперник, но сборной России нужно проводить матчи.

- Никарагуа — не самый именитый соперник в мире. Лучше так, чем никак.

Наверное, лучше играть, чем нет. Но это более простой матч. Это не Перу или Чили. Никарагуа — ребята попроще, - приводит слова Геркуса "Чемпионат".

Ранее в РФС сообщили, что 27 марта национальная команда России проведет в Краснодаре товарищеский матч с Никарагуа. 31 числа того же месяца команда Валерия Карпина сыграет с Мали - встреча состоится в Санкт-Петербурге. Россия на данный момент занимает 36 место в рейтинге сборных ФИФА, Мали располагается на 54 строчке, а Никарагуа - на 131 месте.

В 2025 году сборная провела десять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед и трижды сыграла вничью.

