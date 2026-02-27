Геркус оценил уровень сборной Никарагуа

- Никарагуа — не самый именитый соперник в мире. Лучше так, чем никак.
Наверное, лучше играть, чем нет. Но это более простой матч. Это не Перу или Чили. Никарагуа — ребята попроще, - приводит слова Геркуса "Чемпионат".
Ранее в РФС сообщили, что 27 марта национальная команда России проведет в Краснодаре товарищеский матч с Никарагуа. 31 числа того же месяца команда Валерия Карпина сыграет с Мали - встреча состоится в Санкт-Петербурге. Россия на данный момент занимает 36 место в рейтинге сборных ФИФА, Мали располагается на 54 строчке, а Никарагуа - на 131 месте.
В 2025 году сборная провела десять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед и трижды сыграла вничью.