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Петржела: Дзюба — шоумен года в российском футболе

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба — шоумен года в российском футболе. Наверное, это самый главный человек, если речь идет о привлечении внимания к своей персоне. Артем очень любит, когда о нем говорят СМИ — это очевидно", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Этой осенью Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента и заключил контракт до конца текущего сезона. Нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи.

После 18-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22-мя набранными очками. Тольяттинцы сыграют на своем поле с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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