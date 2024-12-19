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Игроков "Локомотива" чаще всех в РПЛ осенью проверяли на допинг

Российское антидопинговое агентство с сентября по ноябрь 2024 года чаще других проверяло на применение запрещенных веществ игроков московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
В течение указанного периода на допинг были проверены шесть "железнодорожников": Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов и Илья Лантратов (для двух последних эти проверки стали вторыми в 2024 году). "Локомотив" по итогам первой части текущего сезона РПЛ, набрав 35 очков, расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Кроме них проверку на допинг ещё прошли 17 игроков команд Российской Премьер-Лиги. Осенью были протестированы четыре футболиста московского "Спартака", по три футболиста из московского "Динамо" и самарских "Крыльев Советов", по два - из петербургского "Зенита", грозненского "Ахмата" и "Краснодара", а также один футболист из московского ЦСКА.

Источник: ТАСС

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