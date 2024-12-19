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Представитель Дзюбы сообщил, когда начнется обсуждение с "Акроном" продления контракта

Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, высказался по поводу переговоров нападающего с тольяттинским "Акроном" о продлении контракта.
Фото: ФК "Акрон"
"Пока вопрос о продлении контракта с "Акроном" мы не обсуждали, ни с кем не говорили на эту тему. Посмотрим, как все сложится весной. Президент "Акрона" Павел Морозов также недавно заявил, что клуб пока не думал об этом. Сейчас все сосредоточены на выполнении ближайших целей. Наверное, ближе к концу сезона этот вопрос встанет. Тогда будем обсуждать будущее Артема с "Акроном" или другими командами", - приводит слова Гольдмана "РИА Новости".

Нападающий Артем Дзюба и тольяттинский футбольный клуб "Акрон" 12 сентября 2024 года заключили друг с другом контракт, срок которого рассчитан до конца сезона-2024/25. После перехода 36-летний форвард в составе своей новой команды в течение трех месяцев 11 раз появился на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 3 гола и отдать партнерам по команде 3 голевые передачи.

В текущем сезоне "Акрон" в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 22 очка, которые позволяют команде Заура Тедеева занимать девятое место в турнирной таблице. Отрыв от зоны прямого вылета (т.е. пятнадцатого места, которое сейчас занимает грозненский "Ахмат") составляет 9 очков.

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