"Для меня лучший игрок 2024 года в РПЛ — Кордоба. Все видят почему. Человек — форвард, у которого, по мне, нет каких-то слабых мест. Он бежит, обыгрывает, цепляется и все делает — универсальный футболист", - цитирует Мирзова Sport24.
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Форвард продлил контракт с клубом до лета 2027 года, рыночная стоимость 31-летнего игрока сборной Колумбии, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками в своем активе.
Мирзов: лучший игрок 2024 года в РПЛ — Кордоба, все видят это
Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов назвал лучшего игрока чемпионата России в 2024 года.
Фото: ФК "Краснодар"