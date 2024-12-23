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Кузнецов: если Дивеев избавится от травм, то у него будут большие шансы уехать в Европу

Бывший футболист Дмитрий Кузнецов высказался о защитнике ЦСКА Игоре Дивееве.
Фото: ПФК ЦСКА
"Слышал, что Дивеев должен был уехать в Европу, но Игорь очень травматичный игрок. Если он избавится от этой хронической проблемы, то у него большие возможности", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".

В текущем сезоне Игорь Дивеев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 24 матча и отметился 6-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестом месте в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.

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