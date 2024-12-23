"Кто мог бы работать в Европе? Я думаю, что наиболее известные в России смогли бы. Семак? Он должен быть свободен. Чтобы это было реально. Также выделю Юрана, Мостового, Карпина – это потенциальные тренеры в Европе", - цитирует Барбозу "Спорт День за Днем".
Александр Мостовой начал обучение на получение тренерской лицензии в академии РФС прошлым летом. Сегодня, 23-го декабря, стало известно, что экс-игрок сборной России завершил обучение и в ближайшее время получит лицензию.
Валерий Карпин на данный момент является главным тренером сборной России и "Ростова". Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" - под его руководством петербуржцы являются чемпионами России шесть сезонов кряду.
Агент Барбоза считает, что Мостовой смог бы работать тренером в Европе
Футбольный агент Пауло Барбоза назвал российских тренеров, которые могут работать в Европе.
Фото: РФС