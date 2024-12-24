- На мой взгляд, он тормозит игру, играет всегда около защитников. Да, он руководит, игра строится через него, когда мяч у него. Но это всё сзади. Знаете, как говорят: так и любой ветеран сыграет. Нужно продвигать мяч, атаковать, показывать какие-то обводки. На данный момент у Пьянича этого нет, - передает слова Евдокимова "РБ Спорт".
34-летний боснийский футболист присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года, заключив со столичным клубом контракт по схеме "1+1". Всего Пьянич провел за "армейцев" 11 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 млн евро.
ЦСКА с 31 баллом в активе занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после зимней паузы "армейцы" сыграют с "Зенитом" на выезде, встреча 19-го тура пройдет в Санкт-Петербурге в начале марта.
Евдокимов: Пьянич тормозит игру, играет всегда около защитников
Российский тренер Роберт Евдокимов высказался об игре хавбека ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: Официальный сайт РПЛ