"К сожалению, инженерные изыскания показали, что крышу технически сделать — без радикальных технических конструктивных изменений стадиона — не получится. Вес крыши стадиону будет выдержать сложно. Поэтому мы делаем другие мероприятия по утеплению. Помимо того, что укрыли стадион от ветра, поставив все ромбы на верхнем ряду, дополнительно будем утеплять все трибуны стадиона", - приводит слова Малышева "РБ Спорт".
Домашним стадионом московского "Спартака" является "Лукойл Арена", которая была открыта в сентябре 2014 года. Стадион использовался для проведения матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Официально вместительность "Лукойл Арены" составляет 39 999 зрителей.
Напомним, единственным футбольным стадионом в России, где установлена раздвижная крыша, является "Газпром Арена", которая расположена в Санкт-Петербурге и является домашним стадионом местного "Зенита".
В "Спартаке" заявили, что крышу на "Лукойл Арене" технически сделать не получится
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал о возможности появления крыши на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена".
Фото: Александр Ступников / Spartak.com / Global Look Press