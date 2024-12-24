"Считаю, что Артем приносит огромную пользу "Спартаку", является связующим звеном между спортивным директором и различными направлениями работы, в том числе и с основной командой. Думаю, у Артема есть перспективы стать в какой-то момент спортивным директором, но мне кажется, ему будет полезно еще поработать с более опытным коллегой, в том числе и с опытом работы в большом клубе", - приводит слова Малышева "РБ Спорт".
Артём Ребров выступал в составе московского "Спартака" на позиции вратаря в 2011-2021 гг., когда он принял участие в 131 официальном матче, в которых оформил 47 "сухарей" и всего пропустил 151 гол. В ноябре 2021 года им было объявлено о завершении карьеры, после чего он занял должность технического координатора, которая предполагает содействие в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством.
Должность спортивного директора "Спартака" является вакантной с 10 ноября 2024 года, когда после 10 месяцев работы команду покинул португальский специалист Томаш Амарал.
Олег Малышев: у Реброва есть перспективы стать спортивным директором "Спартака"
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал о работе бывшего вратаря красно-белых Артема Реброва в качестве технического координатора клуба.
Фото: ФК "Спартак"