- В следующем году я буду тренером "Зенита-2". Мы уже потихоньку тренируемся, так как сезон у них окончен. Это новый вызов, это профессиональный футбол и другая история, относительно молодежного футбола. Проверю себя в других условиях.
Константин Коноплев руководит молодежной командой "Зенита" с лета 2022 года. В прошлом сезоне в рамках Молодежной футбольной лиги сине-бело-голубые заняли второе место.
Коноплев работает в системе петербургского клуба с 2011 года. За время своей игровой карьеры он провел 60 матчей за "Зенит" и помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата России.
Источник: Metaratings
Константин Коноплев возглавит "Зенит-2"
Старший тренер молодежки "Зенита" Константин Коноплев станет главным тренером "Зенита-2".
Фото: ФК "Зенит"