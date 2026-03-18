Спортинг Лиссабон
5 - 0 5 0
Буде-ГлимтЗавершен
Челси
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Манчестер Сити
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен

Форвард "Реала" спровоцировал трибуны после гола в ворота "Манчестер Сити" (фото)

Винисиус провокационно отпраздновал гол в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
кадр из трансляции Premier Sports
Вингер "Реала" реализовал пенальти в первом тайме и после забитого мяча устроил демонстративное празднование у углового флажка. Бразилец показывал жесты в сторону трибун и изобразил, как вытирает слёзы, явно обращаясь к болельщикам хозяев.

Этот эпизод отсылает к прошлогоднему баннеру фанатов "Сити", где Родри с "Золотым мячом" сопровождался надписью про "горькие слёзы" - тогда испанец опередил Винисиуса в борьбе за награду.

