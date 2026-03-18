Вингер "Реала" реализовал пенальти в первом тайме и после забитого мяча устроил демонстративное празднование у углового флажка. Бразилец показывал жесты в сторону трибун и изобразил, как вытирает слёзы, явно обращаясь к болельщикам хозяев.
Этот эпизод отсылает к прошлогоднему баннеру фанатов "Сити", где Родри с "Золотым мячом" сопровождался надписью про "горькие слёзы" - тогда испанец опередил Винисиуса в борьбе за награду.
Форвард "Реала" спровоцировал трибуны после гола в ворота "Манчестер Сити" (фото)
