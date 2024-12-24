"Два года, именно столько работает Галактионов в клубе. Абсолютно правильное решение принял клуб. У него большой потенциал, и за эти два года команда сделала большой путь. Ожидания, когда было много скептиков перед началом этого сезона, они были оправданы. Изнутри мы видим, как команда прогрессирует и прогрессирует каждый из футболистов", - приводит слова Леонченко "Матч ТВ".
Михаил Галактионов был назначен главным тренером московского "Локомотива" 13 ноября 2022 года. 6 июня 2024 года между российским специалистом и футбольным клубом был продлен на срок до конца сезона-2025/26.
Под руководством Михаила Галактионова "железнодорожники" сезон-2022/23 завершили на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, а сезон-2023/24 - на четвёртом месте. В текущем сезоне "Локомотив" после 18-го тура РПЛ с 35-ю набранными очками занимает пятое место.
Гендиректор "Локомотива" оценил решение клуба назначить Галактионова главным тренером
Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко поделился своим мнением об игре красно-зеленых в последних двух сезонах.
Фото: ФК "Локомотив"