"Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду", - приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".
Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера "Спартака" с 10 июня 2022 года до 14 апреля 2024 года. Под руководством испанского специалиста красно-был завоевали бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23.
В настоящее время наставником "Спартака" является сербский специалист Деян Станкович. Вместе с ним команда завершила первую часть текущего сезона РПЛ на третьей строчке, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка.
Абаскаль: сегодняшний "Спартак" был полностью подготовлен и создан нами
Бывший главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль указал но роль его тренерского штаба в достижениях красно-белых текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"