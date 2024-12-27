"Что касается слов Абаскаля про "Спартак", так часто говорят бывшие тренеры. Но в его словах есть определённая доля правды, потому что состав команды остался практически таким же, хотя добавилось пару футболистов. Однако неправильно говорить, что Абаскаль сделал нынешний "Спартак". Команду делает весь клуб: от уборщицы до президента", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 года по апрель этого года, под руководством испанского специалиста красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2022/2023. Ранее испанский тренер заявил, что сегодняшний "Спартак" подготовлен и создан его тренерским штабом.
Этим летом "Спартак" возглавил Деян Станкович, который ранее был главным тренером нескольких европейских клубов. После 18-ти сыгранных туров красно-белые замыкают тройку лидеров в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Наумов: в словах Абаскаля есть доля правды
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"