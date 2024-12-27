"Выступление "Акрона" в первой части чемпионата. Дебютант РПЛ, команда с минимальным бюджетом, и тем менее он в середине таблицы. Ну и еще из приятных событий выделю игру "Спартака" в последних матчах. Но в первую очередь все же отмечу "Акрон". И они правильно сделали, что перед стартом сезона обновили состав: взяли игроков более высокого уровня", - приводит слова Тарханова "Матч ТВ".
Тольяттинский "Акрон" под руководством тренерского штаба во главе с Зауром Тедеевым в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 22 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать девятое место в турнирной таблице. Кроме того, "Акрон" продолжает выступление в Кубке России - 12 марта 2025 года ему в рамках второго этапа 1/4 финала предстоит домашний матч против московского "Спартака".
Тарханов рассказал, что в 2024 году приятно удивило в РПЛ
Бывший главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов рассказа, что приятно удивило в этом году в Российской Премьер?Лиге.
Фото: ФК "Акрон"