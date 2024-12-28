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Жирков: РПЛ стала слабее

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков считает, что в 2024 году футбол в России стал слабее.
Фото: сборная России
"В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Самое главное, что сейчас появляются наши молодые талантливые футболисты, начинают раскрываться", - цитирует Жиркова Metaratings.

Российский футбол ушел на зимнюю паузу до марта 2025 года. После 18 сыгранных туров РПЛ в турнирной таблице лидируют "Краснодар" и "Зенит", набравший по 39 очков. Тройку призеров замыкает московский "Спартак", в активе которого на два очка меньше.

В зоне прямого вылета в Первую лигу находятся грозненский "Ахмат", заработавший 13 очков, и "Оренбург", который замыкает турнирную таблицу с 8 набранными баллами.

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