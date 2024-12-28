"Сейчас — да. У меня была возможность получить паспорт как носителю языка. Когда только перешел в "Динамо", я должен был все документы отдать для получения паспорта, но мы не успели, так как изменился закон. В итоге решили подождать, вдруг появится более простой путь. Ничего страшного нет, если я буду жить так, как сейчас", - приводит слова Касинтуры "СЭ".
Эгаш Касинтура выступает за махачкалинское "Динамо" с июля 2023 года. Перед этим ангольский футболист на протяжении двух сезонов был игроком футбольного клуба "Уфа".
Действующее соглашение между полузащитником рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1 млн евро.
В текущем сезоне Касинтура в составе махачакалинского "Динамо" принял участие в 20 официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 1 голевую передачу.
Ангольский футболист Касинтура назвал самый простой способ получения российского гражданства
Ангольский полузащитник махачкалинского "Динамо" Эгаш Касинтура ответил, является ли предложенный гендиректором клуба Шамилем Газизовым такой способ получения гражданства РФ, как женитьба, самым простым.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала