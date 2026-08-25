Вильям Оливейра: в "Зените" никогда не будет легионеров, которые играют только ради денег

"Футболисты играют не только за деньги. Есть же собственный имидж, другие ценности. Конечно, финансовый фактор важен, но он не определяющий.
Мы с тренерским штабом точно заметили бы, если в нашей команде находился человек, который не хочет здесь играть, а хочет только получать зарплату. В "Зените" таких никогда не будет. Наши футболисты борются за команду и за свое имя", — заявил Оливейра.
Мы с тренерским штабом точно заметили бы, если в нашей команде находился человек, который не хочет здесь играть, а хочет только получать зарплату. В "Зените" таких никогда не будет. Наши футболисты борются за команду и за свое имя", — заявил Оливейра.
Бразильский специалист входит в тренерский штаб Сергея Семака и работает в петербургском клубе с 2019 года. До этого Оливейра трудился в ЦСКА, где занимался в том числе индивидуальной подготовкой футболистов.
Источник: Sport24