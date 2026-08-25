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Вильям Оливейра: в "Зените" никогда не будет легионеров, которые играют только ради денег

Ассистент главного тренера "Зенита" Вильям Оливейра заявил, что в петербургском клубе не потерпят футболистов, которых интересует только высокая зарплата.
Фото: ФК "Зенит"
Оливейра прокомментировал распространенное мнение о том, что иностранные футболисты выбирают российские клубы прежде всего из-за финансовых условий. По словам специалиста, за время работы в "Зените" он с подобным отношением игроков не сталкивался.

"Футболисты играют не только за деньги. Есть же собственный имидж, другие ценности. Конечно, финансовый фактор важен, но он не определяющий.

Мы с тренерским штабом точно заметили бы, если в нашей команде находился человек, который не хочет здесь играть, а хочет только получать зарплату. В "Зените" таких никогда не будет. Наши футболисты борются за команду и за свое имя", — заявил Оливейра.

Бразильский специалист входит в тренерский штаб Сергея Семака и работает в петербургском клубе с 2019 года. До этого Оливейра трудился в ЦСКА, где занимался в том числе индивидуальной подготовкой футболистов.

Источник: Sport24

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