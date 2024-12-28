"На сегодняшний день Пьянич не оправдывает своего перехода в ЦСКА и статуса мировой звезды. Думаю, он достаточно умный человек и пока действовал по принципу "не навреди". Ничего серьёзного для команды он пока не сделал, потому что, наверное, он ещё не совсем готов физическом плане. Или же всё-таки его карьера уже на закате", - приводит слова Игнатьева Legalbet.
Миралем Пьянич стал игроком московского ЦСКА в сентябре 2024 года, когда в статусе свободного агента подписал с "армейским" клубом контракт по схеме "1+1". Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет 2,5 млн евро.
После перехода боснийский полузащитник в составе новой команды в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах (в среднем, 53,1 мин. за игру), в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей на партнера.
Борис Игнатьев: Пьянич не оправдывает своего перехода в ЦСКА и статуса мировой звезды
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о выступлении в текущем сезоне полузащитника московского ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА