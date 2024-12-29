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Корнеев: Угальде не уедет. Не верю, что за него заплатят больше, чем это сделал "Спартак"

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев не верит в уход форварда "Спартака" Мальфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
Верю, что Угальде летом уедет в топ-чемпионат? Нет, Угальде не уедет. Так как не верю, что за него заплатят больше денег, чем за него заплатил "Спартак", - цитирует Корнеева "СЭ".

Напомним, ранее генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев оценил вероятность ухода форварда Манфреда Угальде в это зимнее трансферное овно, как минимальную.

Угальде выступает за российскую команду с начала нынешнего года. В текущем сезоне нападающий забил за красно-белых 16 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах. Костариканец занимает первое место в бомбардирской гонке РПЛ по итогам первой части сезона. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.

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