"Что могу пожелать "Спартаку" в 2025 году? Чтобы новый год был полон успехов и больших побед. И, конечно, пожелаю всем здоровья. Вперед, "Спартак", - приводит слова Карреры "РБ Спорт".
Массимо Каррера занимал пост главного тренера московского "Спартака" в 2016-2018 гг. Под руководством итальянского специалиста красно-белые в 2017 году стали чемпионами России и обладателями Суперкубка России. После ухода Карреры из команды "Спартак" выиграл лишь один трофей - Кубок России в сезоне-2021/22.
В текущем сезоне "Спартак" с 37-ю очками после 18-го тура РПЛ занимает третье место в турнирной таблице
Массимо Каррера обратился к "Спартаку" с пожеланиями на 2025 год
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что желает красно-белым в 2025 году.
Фото: ФК "Спартак"