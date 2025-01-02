"В последние 6 месяцев Деян Станкович проделывает работу в "Спартаке", он пытается делать команду лучше каждый день. И сейчас "Спартак" выглядит намного сильнее, чем в начале сезона. И это заслуга Деяна и его тренерского штаба. Все знают, что "Спартак" — самый известный клуб России, но после перерыва всем будет очень тяжело. Команда уже около 10 лет не выигрывала чемпионство, надеюсь, Деяну удастся переломить эту ситуацию", - приводит слова Илича "РБ Спорт".
Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года, заключив с футбольным клубом двухлетний контракт. Под руководством сербского специалиста красно-белые в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 37 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего "Краснодара" в 2 очка.
Кроме того, "Спартак" продолжает участие в Кубке России - в марте им предстоит встреча с тольяттинским "Акроном" на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов.
В последний раз "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Саша Илич: все знают, что "Спартак" — самый известный клуб России
Бывший главный тренер нижегородского "Пари НН" Саша Илич высказался о работе наставника московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"