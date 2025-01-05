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Ковтун: не думаю, что Промесу будет гарантировано место в стартовом составе "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Юрий Ковтун высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю, что Квинси будет гарантировано место в стартовом составе. Нужно время, чтобы влиться в коллектив. Сейчас в команде появились новые футболисты, которые достаточно хорошо выступают в группе атаки", - цитирует Ковтуна "Евро-Футбол".

Напомним, что Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ в феврале 2024 года за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий может вернуться в Россию уже этой зимой. На данный момент Промес выступает за "Дубай Юнайтед" из ОАЭ, контракт игрока с клубом истекает этим летом.

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