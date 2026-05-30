Дзюба объяснил, почему не переживает из-за критики

- Есть мнительные люди, зачем вы читаете соцсети? Я из тех, кто может почитать и посмеяться, это нормально. Меня ничто не может остановить, обидеть. Понятно, что самые близкие люди могут нанести рану, но мы простим, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Напомним, после окончания сезона нападающий покинул "Акрон". Форвард помог тольяттинской команде сохранить место в Премьер-лиге, после чего объявил об уходе из клуба.
На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента и ещё не определился с новым местом продолжения карьеры.