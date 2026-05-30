Дзюба объяснил, почему не переживает из-за критики

Артём Дзюба признался, что спокойно относится к критике и негативным комментариям в свой адрес.
Фото: ФК "Акрон"
Бывший форвард "Акрона" отметил, что никогда не воспринимал хейт слишком близко к сердцу и не видит смысла переживать из-за публикаций в социальных сетях.

- Есть мнительные люди, зачем вы читаете соцсети? Я из тех, кто может почитать и посмеяться, это нормально. Меня ничто не может остановить, обидеть. Понятно, что самые близкие люди могут нанести рану, но мы простим, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Напомним, после окончания сезона нападающий покинул "Акрон". Форвард помог тольяттинской команде сохранить место в Премьер-лиге, после чего объявил об уходе из клуба.

На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента и ещё не определился с новым местом продолжения карьеры.

