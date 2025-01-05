По информации из источника, стороны достигли соглашения о возобновлении переговоров после завершения сезона-2024/25. Текущий контракт Наира Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, что недавно ходили слухи о том, что испанская «Севилья» проявляет интерес к игроку и готова сделать предложение о его покупке. Ранее они уже пытались арендовать Тикнизяна, но московский клуб не согласился на эти условия.
Для 25-летнего Наира это уже четвёртый сезон в «Локомотиве» с 2021 года, когда он перешёл из ЦСКА за 5,5 миллионов евро. В сезоне 2024/25 он провёл 16 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также он принял участие в 7 матчах Кубка России, где отдал два результативных паса. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
"Локомотив" вернётся к переговорам о продлении контракта с Тикнизяном летом
Московский «Локомотив» провел встречу с представителем полузащитника сборной Армении Наира Тикнизяна по поводу продления контракта.
Фото: ФК "Локомотив"