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"Локомотив" вернётся к переговорам о продлении контракта с Тикнизяном летом

Московский «Локомотив» провел встречу с представителем полузащитника сборной Армении Наира Тикнизяна по поводу продления контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации из источника, стороны достигли соглашения о возобновлении переговоров после завершения сезона-2024/25. Текущий контракт Наира Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что недавно ходили слухи о том, что испанская «Севилья» проявляет интерес к игроку и готова сделать предложение о его покупке. Ранее они уже пытались арендовать Тикнизяна, но московский клуб не согласился на эти условия.

Для 25-летнего Наира это уже четвёртый сезон в «Локомотиве» с 2021 года, когда он перешёл из ЦСКА за 5,5 миллионов евро. В сезоне 2024/25 он провёл 16 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также он принял участие в 7 матчах Кубка России, где отдал два результативных паса. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.


Источник: Metaratings.ru






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