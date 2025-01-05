"Сегодняшний "Спартак" – одна из лучших команд нашего футбола по всем аспектам, если вообще не самая лучшая. Психологически коллектив Станковича готов навязать борьбу за чемпионство, все это понимают: и сами спартаковцы, и другие команды. Думаю, что Деян способен привести клуб к трофею", - приводит слов Непомнящего "Советский спорт".
Сербский специалист занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года, заключив с клубом двухлетний контракт. Под его руководством красно-белые в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 27 очков, которые позволяют команде на данный момент располагаться на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от футбольного клуба "Краснодар" и петербургского "Зенита" составляет 2 очка.
В последний раз "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Непомнящий: Станкович способен привести "Спартак" к чемпионству в РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением о перспективах московского "Спартака" стать чемпионом России в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"