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Источник: турецкие клубы проявляют интерес к нападающему "Спартака" Жозе. Бразилец хочет остаться в московском клубе

Нападающий московского "Спартака" Виллиан Жозе может продолжить карьеру в Турции.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, несколько турецких клубов проявляют интерес к нападающему московского "Спартака" Виллиану Жозе, однако официального предложения в клуб не поступало. Сам форвард хочет остаться в московской команде.

Виллиан Жозе перешел в московский "Спартак" из испанского "Реал Бетиса" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро и подписал контракт до лета 2026 года.

В текущем сезоне бразилец провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 2 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 37-ю набранными очками.

Источник: Metaratings.

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