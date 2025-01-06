По информации источника, несколько турецких клубов проявляют интерес к нападающему московского "Спартака" Виллиану Жозе, однако официального предложения в клуб не поступало. Сам форвард хочет остаться в московской команде.
Виллиан Жозе перешел в московский "Спартак" из испанского "Реал Бетиса" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро и подписал контракт до лета 2026 года.
В текущем сезоне бразилец провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 2 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 37-ю набранными очками.
Источник: Metaratings.
Источник: турецкие клубы проявляют интерес к нападающему "Спартака" Жозе. Бразилец хочет остаться в московском клубе
Нападающий московского "Спартака" Виллиан Жозе может продолжить карьеру в Турции.
Фото: ФК "Спартак"