Погребняк назвал главных фаворитов на чемпионство в РПЛ

- Всё указывает на то, что "Краснодар" и "Зенит" разыграют чемпионство.
В это противостояние уже никто не вклинится. А остальные будут бороться уже за третье место. Очень хочется, чтобы "бронзу" завоевала "Балтика", - цитирует Погребняка Metaratings.
По итогам 22 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 49 набранными очками в своем активе. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 48 баллами, калининградская "Балтика" занимает четвертое место с 42 очками.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России, петербуржцы завоевали серебряные медали, а ЦСКА - бронзовые.