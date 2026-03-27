Кафанов рассказал, как распределится игровое время между голкиперами сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как распределится игровое время между голкиперами.
По словам Кафанова, два голкипера сыграют с Никарагуа, а остальные трое отправятся в Санкт-Петербург на матч с Мали.

- Распределять время хотели так, что два вратаря сыграют в первом матче в Краснодаре. Естественно, один из них это — Матвей в любом случае.

Потому что это его город и его команда. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к следующему матчу, - приводит слова Кафанова Sport24.

Напомним, что в заявку сборной России на мартовские сборы вошли пять голкиперов: Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Денис Адамов, Антон Митрюшкин и Максим Бориско.

Сегодня, 27 марта, национальная команда России проведет товарищеский матч с Никарагуа в Краснодаре. Ранее стало известно, что Матвей Сафонов будет капитаном сборной России в этой встрече. 31 числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Мали в Санкт-Петербурге.

