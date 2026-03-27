Защитник сборной России ответил, кто строже - Карпин или Талалаев

- Кто строже — Карпин или Талалаев? Тяжело сравнить, разный подход.
В сборной опытные игроки, их не нужно учить дисциплине. Все знают, все понимают, - приводит слова Бевеева "СЭ".
Мингиян Бевеев выступает за калининградскую "Балтику" с лета прошлого года, ранее он был футболистом екатеринбургского "Урала". На счету защитника 26 матчей за калининградцев во всех турнирах, один забитый мяч и три голевые передачи. Также Бевеев провел четыре матча в составе национальной команды России - его дебют состоялся в ноябре 2025 года.