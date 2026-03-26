Сафонов перед матчем сборной России ответил на вопрос о возможном уходе Шевалье из "ПСЖ"

Вратарь "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов пообщался с журналистами перед матчем с командой Никарагуа.

- С возвращением вас в родной город. Расскажите о своих впечатлениях от выхода на родное поле? И какие ожидания от матча?



- Спасибо. Для меня вообще не только выход на поле, но и вся эта поездка - это очень приятные эмоции, много ностальгии. Я и живу в том номере, где жил до этого. Только положительные эмоции. Надеюсь, и результат завтрашнего матча принесет положительные эмоции.



- Шевалье может покинуть "ПСЖ". Как вы к этому относитесь?



- Я нахожусь в расположении сборной и хотелось бы говорить о ней.



