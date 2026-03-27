Тарханов: после паузы на сборную мы вправе ожидать большего от "Спартака"

- Пауза на игры сборных будет на руку для "Спартака"? Она всем на руку, а тем более "Спартаку", потому что у них новый тренер.
За этот промежуток он, наверно, что-то наладит в плане игры, тренер он грамотный. После паузы на сборную мы вправе ожидать большего от "Спартака", - приводит слова Тарханова "Матч ТВ".
По итогам 22 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
В 23 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе со столичным "Локомотивом". Напомним, что главным тренером "Спартака" с января текущего года является Хуан Карседо - ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе".