Тарханов: после паузы на сборную мы вправе ожидать большего от "Спартака"

Российский тренер Александр Тарханов считает, что "Спартак" должен показать лучшую игру после паузы на матчи сборных.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Тарханова, пауза на матчи сборных пойдет на пользу "Спартаку" и после этого можно ожидать большего от красно-белых.

- Пауза на игры сборных будет на руку для "Спартака"? Она всем на руку, а тем более "Спартаку", потому что у них новый тренер.

За этот промежуток он, наверно, что-то наладит в плане игры, тренер он грамотный. После паузы на сборную мы вправе ожидать большего от "Спартака", - приводит слова Тарханова "Матч ТВ".

По итогам 22 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.

В 23 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе со столичным "Локомотивом". Напомним, что главным тренером "Спартака" с января текущего года является Хуан Карседо - ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе".

