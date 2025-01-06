По информации источника, московское "Торпедо" может приобрести этой зимой опорного полузащитника "Химок" Хетага Хосонова. Сообщается, что в трансфере 26-летнего хавбека заинтересован лично главный тренер "автозаводцев" Олег Кононов.
Хосонов - воспитанник Академии столичного ЦСКА. Летом 2023 года футболист перешел в качестве свободного агента в "Химки". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне Хосонов сыграл в 20 матчах на красно-черных, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.
Источник: Legalbet
Полузащитник "Химок" Хосонов может перейти в "Торпедо"
Хетаг Хосонов может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Химки"