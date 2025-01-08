"Обычно команды, которые выходят из Первой лиги, долго проходят период становления. "Акрон" же этот период прошел на ура. Да, они ощутимо сменили состав, но Тедеев нашел супербаланс, чтобы склеить команду. Тут еще и пришел никому не нужный Дзюба. Это супетрансфер для них, как слиток золота найти в грязи. Еще и бесплатно!" - цитирует Дьякова "Матч ТВ"."Матч ТВ".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого сезона. Нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 11 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками. Команда Заурбека Тедеева сыграет на своем поле с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Дьяков - о Дзюбе в "Акроне": как слиток золота найти в грязи. Еще и бесплатно!
Бывший футболист Виталий Дьяков высказался об игре Артема Дзюбы за "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"