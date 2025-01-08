"ЦСКА занимает абсолютно свое место. Нет классных игроков, кроме Акинфеева. Есть хорошие футболисты, но далеко не все. В Кубке еще могут зацепиться, но на длинной дистанции в чемпионате с таким составом бороться за победу крайне сложно. Нет, для этого нужны более качественные футболисты, дело не в тренере. Нынешний состав не приведет к чемпионству и Моуринью", — заявил Дьяков в беседе с "Матч ТВ".
ЦСКА — единственный клуб из топ-6 Российской Премьер-Лиги, который за последние шесть лет имеет положительный трансферный баланс в размере 55 миллионов евро. Ближайший преследователь, «Локомотив», показал отрицательный баланс в размере -88 миллионов за тот же период.
У остальных клубов минус еще больше.
В текущем чемпионате Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает шестое место, набрав 31 очко. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков. 31 января армейцы проведут матч против «Ростова» в рамках Зимнего Кубка РПЛ, который пройдет в Абу-Даби.
Дьяков: ЦСКА занимает абсолютно свое место. Нет классных игроков, кроме Акинфеева
Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков раскритиковал текущий состав ЦСКА, отметив, что с такими игроками бороться за чемпионство в РПЛ невозможно.
Фото: ФК ЦСКА