«Готов ли Тюкавин к Европе? Я думаю, он психологически не очень готов. Может быть, по спортивным и тактическим данным готов, но психологически он еще достаточно молод. Там сломать-то могут в одну секунду. И футболисты там не будут ждать его с распростертыми объятиями – в любой команде. Ведь он потенциально приходит на их место. Никто там его ждать не будет, кроме главного тренера», — цитирует Заварзина Vprognoze.ru.
Константин Тюкавин уже пятый сезон выступает в составе первой команды московского «Динамо». За это время он провел 150 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 29 голевых передач.
В прошлом году Константин был удостоен награды «Игрок сезона Российской Премьер-лиги: 2023/24» и занял второе место в гонке бомбардиров РПЛ.
В текущем сезоне он сыграл 18 матчей в РПЛ, в которых забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи, а также 3 матча в Кубке России, где забил 1 мяч. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года.
Экс-гендир "Динамо" Заварзин: готов ли Тюкавин к Европе? Я думаю, он психологически не очень готов
Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин прокомментировал возможный переход нападающего клуба Константина Тюкавина в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Динамо"