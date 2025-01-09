"Квинси — легенда! Он много голов забил за "Спартак" и вытянул много хороших матчей. Если он сейчас тренируется, то надо смотреть на его состояние. Если у него и клуба есть огромное желание, нужно договариваться о контракте. Думаю, он еще не такой старый, скорость не растерял. Он пригодится "Спартаку". Своим мастерством картину он точно не испортит", - приводит слова Глушакова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 33-летний нидерландский нападающий Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в Россию. Напомним, голландский футболист с февраля 2024 года пребывает на территории Объединенных Арабских Эмиратов под подпиской о невыезде, так как в его отношении местными властями рассматривается запрос прокуратуры Амстердама об экстрадиции на родину.
В России Квинси Промес выступал в составе московского "Спартака" - в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг.
Глушаков: своим мастерством Промес в "Спартаке" картину точно не испортит
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков поделился своим мнением о возможном возвращении в московский "Спартак" нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"