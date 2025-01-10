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Ларин: Зиньковский в "Спартаке" не полностью оправдал ожидания

Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин высказался о выступлении полузащитника Антона Зиньковского в составе московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Наверное, можно сказать, что он не полностью оправдал ожидания. С чем это связано, сложно сказать. Наверное, конкуренция выше, чем была в условных "Крыльях Советов". Как говорил сам Антон, когда играл в Самаре: "Мне становится здесь уже неинтересно, потому что, как бы я ни сыграл, Игорь Витальевич все равно поставит меня в состав, поэтому я хочу идти туда, где будет конкуренция». Ну вот, ушел", - приводит слова Ларина "СЭ".

Полузащитник Антон Зиньковский выступает за московский "Спартак" с июля 2022 года, когда красно-белые выкупили его у самарских "Крыльев Советов" за 3,2 млн евро. Действующее соглашение между хавбеком и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27.

В составе "Спартака" Зиньковский за 2,5 сезона в общей сложности принял участие в 87 официальных матчах, в которых забил 7 голов, отдал 11 голевых передач, получил 4 желтых карточки.

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