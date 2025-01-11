"Думаю, до летней паузы он будет тренироваться индивидуально. У него разработал план, он работает, поедем вместе с нами на сборы, будет заниматься под присмотром тренеров и медицинского штаба. Его восстановление идет хорошо", - цитирует Вартапетова "РБ Спорт".
Эяд Эль-Аскалани перешел в "Ростов" из египетского "Исмаили" в феврале 2024 года за 920 тысяч евро и заключил контракт до конца 2028 года. Защитник провел за южан во всех турнирах девять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего египтянина в 500 тысяч евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками.
Врач "Ростова": до летней паузы Эль-Аскалани будет тренироваться индивидуально
Главный врач "Ростова" Михаил Вартапетов рассказал о состоянии здоровья Эяда Эль-Аскалани.
Фото: ФК "Ростов"