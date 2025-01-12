"Я особо никакие цели перед собой не ставлю. Сейчас самое главное — максимально подготовиться и наладить хорошее взаимопонимание с командой", - цитирует Кругового "Чемпионат".
В текущем сезоне Данил Круговой провел за московский ЦСКА во всех турнирах 24 матча и отметился 1-м забитым мячом и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего защитника в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком.
Защитник ЦСКА Круговой: на сборах главное - наладить хорошее взаимопонимание с командой
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящих зимних сборах команды.
Фото: ПФК ЦСКА