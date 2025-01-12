Круговой: нет цели доказать "Зениту", что со мной зря расстались. Я ни на кого не обижен

"Петербург родной город для меня, много времени провёл там. Конечно, будет принципиальная игра. Цель — выиграть. Нет цели доказать, что со мной зря расстались. Я ни на кого не обижен. Есть просто цель — выйти и победить с ЦСКА", - цитирует Кругового "Чемпионат".
Данил Круговой перешел в московский ЦСКА из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".