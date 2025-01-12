"Батраков уже давно находится в системе юношеского футбола "Локомотива". У него есть свои преимущества. Например, он понимает, что ему нужно делать для роста. Надеюсь, он будет расти, а не стоять на месте, как многие наши игроки", - цитирует Семина Metaratings.
Ранее Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, заявил, что контракт полузащитника с клубом будет продлен во время зимних сборов команды. Действующее соглашение игрока с командой истекает в 2027 года.
В сезоне-2024/2025 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.
Семин: надеюсь, Батраков будет расти, а не стоять на месте, как многие наши игроки
Российский тренер Юрий Семин высказался о прогрессе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"