"У нас нет игрока, за которого европейские клубы заплатят 50 млн евро. На горизонте, возможно, виден Батраков или Глушенков, но и то вряд ли. Они должны показать что-то выдающееся, чтобы за них столько отдали. Скорее, Сафонова могут перекупить из "ПСЖ" за сумму, близкую к 50 млн. Головин уже тоже не перейдет никуда за такие огромные деньги - не тот возраст", - заявил Мостовой.
19-летний полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков является вторым лучшим бомбардиром РПЛ с 10-ю голами. Всего на счету полузащитника 10+6 в 17-ти матчах в Премьер-лиге. Вингер Максим Глушенков перебрался из "Локомотива" в "Зенит" минувшим летом и в первых 10-ти матчах за клуб оформил 8+2 по гол+пас в РПЛ.
Голкипер Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. В первой части сезона на счету россиянина 8 матчей и 6 пропущенных мячей за парижан во всех турнирах. Полузащитник Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018-го года. "Монегаски" заплатили ЦСКА за переход 30 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: никто из России не стоит 50 млн евро. Скорее "ПСЖ" перепродаст Сафонова за близкую сумму
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой усомнился в шансах футболистов из РПЛ перебраться в Европу за крупную сумму.
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