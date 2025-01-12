"В конце первого круга в игре "Спартака" начали появляться какие-то намётки. Перед перерывом команда реанимировалась, выиграла несколько матчей подряд. Посмотрим, как начнётся весенний отрезок. Но старт сезона вызывал отрицательные эмоции. В начале сезона "Спартак" выдавал невыразительные игры. Это меня не радовало", - поделился Гаврилов.
Московский "Спартак" завершил осеннюю часть чемпионата России на 3-м месте в турнирной таблице. 6-тиматчевая победная серия в 13-18 турах позволила подопечным Деяна Станковича довести количество набранных очков до 37-ми и сократить отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" до 2-х очков.
Весенняя часть РПЛ начнется в марте 2025-го года. В 19-м туре красно-белые на своем поле примут "Оренбург". Первый матч между командами состоялся в 1-м туре и завершился победой "Оренбурга" (2:0).
Источник: Metaratings
Гаврилов: в начале сезона "Спартак" выдавал невыразительные игры. Посмотрим, как начнется весенний отрезок
Экс-футболист "Спартака" Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от выступления красно-белых в весенней части сезона.
Фото: Telegram-канал "Спартака"