"Всегда нужно укрепление в лице сильных футболистов, но сильные сейчас в Россию не поедут. В еврокубках мы не играем. У "Динамо" состав довольно ровный, все игроки высокого класса. Они способны бороться за медали и текущим составом. "Динамо" нет смысла ради количества кого-то приобретать. Достаточно квалифицированных игроков в составе. Надо выходить из положения теми, кто есть", - поделился Гладилин.
Московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России после 18-ти туров. В активе подопечных Марцела Лички 35 очков. Столько же - у занимающего 5-е место "Локомотива". Отставание от "Спартака" составляет 2 очка, от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" - 4 очка.
В летнее трансферное окно состав "Динамо" пополнили: голкипер Андрей Лунев из "Карабаха" (свободный агент), форвард Эль-Мехди Маухуб из клуба "Раджа" (1.7 млн евро) и вингер Артур Гомес из "Крузейро" (5 млн евро). В зимнее трансферное окно состав команды покинул форвард Вячеслав Грулев, который теперь будет выступать за "Пари НН".
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Гладилин: "Динамо" нет смысла ради количества кого-то приобретать. Сильные игроки сейчас в Россию не поедут
Экс-тренер "Динамо" Валерий Гладилин поделился мнением о работе бело-голубых в период зимнего трансферного окна.
Фото: официальный сайт "Динамо"