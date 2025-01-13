"Футболисты с заоблачной стоимостью в нашем чемпионате, конечно же, не нужны. А без еврокубков — точно нет. "Зенит" летом не купил Илича, потому что поняли, что это огромная переплата. Такой игрок не стоит 25 миллионов. Максимум 10, и то это хорошо для него будет. Несколько раз смотрел матчи "Торино". Он же в середине играет. Он же не нападающий, который может гарантировать мячей 15-20 за сезон. В общем, за такую сумму Илич "Спартаку" не нужен", — приводит слова Мостового Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" заинтересован в услугах сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича. При этом итальянцы не согласны расстаться с игроком дешевле, чем за 20 млн евро.
Иван Илич является игроком "Торино" с января 2023 года. Действующий контракт с футбольных клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 18 млн евро.
В сезоне-2024/25 полузащитник 13 раз выходил на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 1 гол, отдать партнерам по команде 1 голевую передачу и получить 3 жёлтые карточки.
Мостовой: Илич не стоит 25 миллионов - за такую сумму он "Спартаку" не нужен
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможно переходе в московский "Спартак" сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича.
Фото: Global Look Press